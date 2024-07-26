Постовалов Анисим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостовалов Анисим Григорьевич

Постовалов Анисим Григорьевич

Место рождения

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Жена: Постовалова Федосья Тимофеевна

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Тысецкой крестьянин Григорий Алексеевич Постовалов. Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 12.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.