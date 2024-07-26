Постовалов Анисим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
Тысецкой крестьянин Григорий Алексеевич Постовалов. Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1811 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 516, Лист 12.
Смерть
Неизвестно