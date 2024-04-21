Орлова Маргарита Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1958
Сын: Орлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Орлов Василий Александрович
Рождение ребёнка
07.08.1959
Дочь: Палфунтикова (Орлова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Александрович
Смерть
Неизвестно