Орлова Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Маргарита Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1958

Сын: Орлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Орлов Василий Александрович

Рождение ребёнка
07.08.1959

Дочь: Палфунтикова (Орлова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно

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