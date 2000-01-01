Павлов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брат бабушки Насти, был младше (средний) Детей не было ухаживала тетя Нина и похоронила его Дал ей деньги на машину Матиз Жена была, померла Сын был приемный бросил Все имущество досталось тети Нине
Смерть
Неизвестно
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