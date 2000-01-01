Павлов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Брат бабушки Насти, был младше (средний) Детей не было ухаживала тетя Нина и похоронила его Дал ей деньги на машину Матиз Жена была, померла Сын был приемный бросил Все имущество досталось тети Нине
Смерть
Неизвестно