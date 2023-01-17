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Лысов Игнат Романович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

16.10.1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: Лысов Роман Юрьевич

Мать: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Сын: Лысов Илья Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Лысова Авдотья Игнатьевна

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Дочь: Лысова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Лысов Ксенофонт Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Лысов Анфиноген Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Лысов Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.10.1839 ст.
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