Лысов Игнат Романович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смерти16.10.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.
Отец: Лысов Роман Юрьевич
Мать: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Дочь: Лысова Авдотья Игнатьевна
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Дочь: Лысова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Лысов Ксенофонт Игнатьевич
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Лысов Анфиноген Игнатьевич
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Мать ребёнка: - Фёкла Филипповна
Смерть
16.10.1839 ст.