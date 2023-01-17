Волчкова (Герасимова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Герасимова) Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1886

Муж: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1892

Дочь: Евгения Ермилова

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Татьяна Ермиловна

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Волчков Михаил Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1897

Сын: Волчков Иван Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.10.1899

Дочь: Устина Ермиловна

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.01.1901

Сын: Волчков Евфокий Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1904

Сын: Волчков Владимир Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Дочь: Мария Ермиловна

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Марина Ермиловна

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1908

Сын: Волчков Петр Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Анна Ермиловна

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1910

Сын: Волчков Михаил Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Волчков Григорий Ермилович

Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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