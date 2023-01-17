Волчкова (Герасимова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1886
Рождение ребёнка
23.12.1892
Дочь: Евгения Ермилова
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Татьяна Ермиловна
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
18.05.1896
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
20.09.1897
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
02.10.1899
Дочь: Устина Ермиловна
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
?.01.1901
Сын: Волчков Евфокий Ермилович
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
?.06.1904
Сын: Волчков Владимир Ермилович
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
06.08.1905
Дочь: Мария Ермиловна
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Марина Ермиловна
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
23.06.1908
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: Анна Ермиловна
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
27.10.1910
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Рождение ребёнка
?.12.1912
Сын: Волчков Григорий Ермилович
Отец ребёнка: Волчков Ермил Алексеев
Смерть
Неизвестно