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Лагутин Сергей Фёдорович

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1895

Жена: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лагутин Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лагутина Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лагутин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лагутина Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лагутина Агрипина Сергеевна

Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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