Лагутин Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лагутина Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лагутина Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лагутина Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна