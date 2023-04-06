Шведовская (Гуц-Волковинская) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1885 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1887 ст.
Сын: Шведовский Данил Павлович
Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович
Смерть
Неизвестно