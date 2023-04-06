Шведовская (Гуц-Волковинская) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Гуц-Волковинская) Параскева Николаевна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.10.1882 ст.

Муж: Шведовский Павел Петрович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1885 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.08.1887 ст.

Сын: Шведовский Данил Павлович

Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.07.1893 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.01.1901 ст.

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Шведовский Павел Петрович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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