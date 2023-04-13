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Schmidt Wladimir
Schmidt Wladimir
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
10.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Schmidt Wilhelm
1928 г.р.
Мать
Rosalia
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Schmidt Wilhelm
Мать:
Rosalia
Смерть
10.04.1989
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