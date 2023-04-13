Schmidt Wladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt Wladimir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

10.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Schmidt Wilhelm

Мать: Rosalia

Смерть
10.04.1989
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