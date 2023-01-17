Зиновьев Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Зиновьев Семен Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно