Мельник Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Дмитрий Викторович

Мельник Дмитрий Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1968

Отец: Мельник Виктор Дмитриевич

Мать: Мельник Валентина Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close