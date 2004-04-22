Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна

Место рождения

Читинская область станция Ксеневская

Дата рождения

05.01.1930

Дата смерти

22.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1930

Отец: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Мать: Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: (Верхотурова (Слепкова)) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Слепков Александр Фролович

Рождение ребёнка
07.02.1955

Сын: Слепков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Слепков Александр Фролович

Смерть
22.04.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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