Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна
Место рожденияЧитинская область станция Ксеневская
Дата рождения05.01.1930
Дата смерти22.04.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1930
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: (Верхотурова (Слепкова)) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Слепков Александр Фролович
Рождение ребёнка
07.02.1955
Сын: Слепков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Слепков Александр Фролович
Смерть
22.04.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость