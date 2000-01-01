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Ширшиков Егор Калининов

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Место рождения

п. Ладыгинский

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ширшиков Калинин

Мать: не указана

п. Ладыгинский
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Ширшикова Агрипина Софронова

п. Ладыгинский
1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених Югринской волости починок Ладыгинского Государственный крестьянин Георгий Калинников Ширшиков, православный первый брак 22 года Невеста девица 20 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Ладыгинский
Смерть
Неизвестно
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