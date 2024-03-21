Зайченко Просковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайченко Таисия Евдокимовна
Отец ребёнка: Зайченко Евдоким Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайченко Виктор Евдокимов
Отец ребёнка: Зайченко Евдоким Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайченко Владимир Евдокимов
Отец ребёнка: Зайченко Евдоким Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайченко Евдоким Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Гребенева (Зайченко) Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Зайченко Евдоким Дмитриевич
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно