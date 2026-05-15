Худолеев Абрам (Аврамий) Иванович
мужской, родился 21.08.1877 ст., Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд
умер 10.08.1948, Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
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Дочь: (Худолеева) Стефанида Абрамовна
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Дочь: (Худолеева) Анна Абрамовна
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Сын: Худолеев Александр Абрамович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Худолеева Анна Абрамовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Худолеева) Елена Абрамовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Кутузова (Худолеева) Ирина Абрамовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Худолеева Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности