Худолеев Абрам (Аврамий) Иванович 21.08.1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Худолеев Абрам (Аврамий) Иванович

Автор
ОО
Орлова О.

мужской, родился 21.08.1877 ст., Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

умер 10.08.1948, Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дети
(Худолеева) Стефанида Абрамовна06.11.1899 ст. г.р.
(Худолеева) Анна Абрамовна07.12.1902 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1877 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.

Дочь: (Худолеева) Стефанида Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
07.12.1902

Дочь: (Худолеева) Анна Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Худолеев Александр Абрамович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
01.09.1910 ст.

Дочь: Худолеева Анна Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
17.05.1913

Дочь: (Худолеева) Елена Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
08.04.1916

Дочь: Кутузова (Худолеева) Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: Худолеева Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дубровка, Дубосищенская волость, Ельнинский уезд

Смерть
10.08.1948
Дубосище, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.