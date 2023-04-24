Ключников Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключников Пётр Андреевич

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Место рождения

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около ?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ключников Андрей

Мать: не указана

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Ключников Николай Петрович

Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключникова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Василий Петрович

Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Смерть
Около ?.07.1942
Погиб на войне
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