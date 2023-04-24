Ключников Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиОколо ?.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ключников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Ключников Николай Петрович
Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключникова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Василий Петрович
Мать ребёнка: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.07.1942
Погиб на войне