Федор Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аркадий Федоров
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова
Мать ребёнка: Александра Петрова
Смерть
Неизвестно