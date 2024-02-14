Федор Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аркадий Федоров

Мать ребёнка: Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Александра Петрова

Сальново, Ставотинская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Рухлова Афанасия (Афонасия) Федорова

Мать ребёнка: Александра Петрова

Сальново, Ставотинская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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