Лисовец Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовец Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1933

Дата смерти

04.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовец Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Яковлева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовец Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Яковлева Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Людмила Ивановна

Смерть
04.12.1995
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