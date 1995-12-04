Лисовец Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1933
Дата смерти04.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовец Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Яковлева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовец Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Яковлева Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1995