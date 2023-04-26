Оносова Овдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1690
Сын: Антип Петров
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1705
Сын: Кузьма Петров
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1710
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1709 и 1715
Сын: Петр Петров
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1715
Сын: Аввакум
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1720
Сын: Аввакум Петров
Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров
Смерть
Неизвестно