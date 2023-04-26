Оносова Овдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оносова Овдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1685 и 1690 г.р.
Между 1698 и 1705 г.р.
Между 1700 и 1710 г.р.
Между 1709 и 1715 г.р.
1715 г.р.
1720 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1685 и 1690

Сын: Антип Петров

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1698 и 1705

Сын: Кузьма Петров

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1710

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1709 и 1715

Сын: Петр Петров

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1715

Сын: Аввакум

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1720

Сын: Аввакум Петров

Отец ребёнка: Оносов Петр Никифоров

Смерть
Неизвестно
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