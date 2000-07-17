Трудов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трудов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

03.06.1979

Дата смерти

17.07.2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
17.07.2000
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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