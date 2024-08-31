Тимашкова Анастасия Тимафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимашкова Анастасия Тимафеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1929 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимашков Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимашков Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1962

Сын: Тимашков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Тимашков Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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