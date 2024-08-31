Тимашкова Анастасия Тимафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимашков Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1962
Сын: Тимашков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Тимашков Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно