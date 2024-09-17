Чинарева Марфа Пимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинарева Марфа Пимоновна

Чинарева Марфа Пимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

04.02.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1784

Муж: Чинарев Гавриил Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1789

Сын: Чинарев Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Чинарев Гавриил Яковлевич

Смерть
04.02.1821
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 58, горячка как Авдотья - ошибочно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.