Чинарева Марфа Пимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти04.02.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1784
Рождение ребёнка
26.06.1789
Сын: Чинарев Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Чинарев Гавриил Яковлевич
Смерть
04.02.1821
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 58, горячка как Авдотья - ошибочно