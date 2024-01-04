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Лукаш Сергей Антонович

Место рождения

Подлесновка, Сумська область

Дата рождения

06.10.1912

Дата смерти

После 1958

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1912

Отец: Лукаш Антон

Мать: Лукаш Арина

Подлесновка, Сумська область
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
С 15.12.1934 по 13.05.1958
https://poisk.re/person/officers/13283179 https://poisk.re/awards/20731453
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Лукаш не известно Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1958
Воркута, Воркута, Республика Коми
возможно Воркута, т.к. жил в этих местах после окончания воинской службы

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