Лукаш Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения06.10.1912
Дата смертиПосле 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1912
Отец: Лукаш Антон
Мать: Лукаш Арина
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
С 15.12.1934 по 13.05.1958
https://poisk.re/person/officers/13283179 https://poisk.re/awards/20731453
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Лукаш не известно Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1958
Воркута, Воркута, Республика Коми
возможно Воркута, т.к. жил в этих местах после окончания воинской службы