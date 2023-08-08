Кириллова (Токарь) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Токарь Василий Павлович
Мать: Токарь Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Василий