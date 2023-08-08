Кириллова (Токарь) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Токарь) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Токарь Василий Павлович

Мать: Токарь Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Василий

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