Кулешов Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.
Сын: Кулешов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кулешова Мария Евстратовна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Боровеньской волости Мосальского уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно