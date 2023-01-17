Матикайнен Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1891
Дата смерти24.06.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891
Рождение ребёнка
30.11.1924
Сын: Матикайнен Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1927
Дочь: Пумалайнен Ирма
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матикайнен Рейно Петрович
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна
Смерть
24.06.1940