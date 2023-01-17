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Матикайнен Петр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1891

Дата смерти

24.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1891

Отец: Матикайнен Иосиф Петрович

Мать: Матикайнен Мария Адамовна

Рождение ребёнка
30.11.1924

Сын: Матикайнен Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1927

Дочь: Пумалайнен Ирма

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матикайнен Рейно Петрович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Ивановна

Смерть
24.06.1940
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