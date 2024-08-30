Цыганов Степан Карпович
Место рождения
Дата рождения26.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1869
Бракосочетание
13.01.1895
Бракосочетание
30.10.1896
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Цыганов Емельян Степанович
Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
06.08.1902
Дочь: (Цыганова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.02.1907
Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.07.1908
Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.07.1910
Сын: Цыганов Степан Степанович
Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна
Смерть
Неизвестно