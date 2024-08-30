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Цыганов Степан Карпович

Место рождения

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

26.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1869

Отец: Цыганов Карп Степанович

Мать: Цыганова (Жукова) Феодосия Викуловна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
13.01.1895

Жена: Цыганова (Богчева) Анна Васильевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
30.10.1896

Жена: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Цыганов Емельян Степанович

Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.08.1902

Дочь: (Цыганова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.02.1907

Сын: Цыганов Архип Степанович

Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1908

Сын: Цыганов Иван Степанович

Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.07.1910

Сын: Цыганов Степан Степанович

Мать ребёнка: Цыганова (Кузнецова) Варвара Леонтьевна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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