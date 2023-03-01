Васильева Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Дочь: Георгиева Матрёна Георгиевна
Отец ребёнка: не указан
Грязнаки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании .... деревни Грязнаки умершего крестьянина Георгия Богданова дочери девицы Матрёны Георгиевой.
Смерть
Неизвестно