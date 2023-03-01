Васильева Аксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Аксинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

В документах Смоленской казенной палаты, в материалах IX ревизии податного населения Смоленской губернии, в ревизской сказке от 6 октября 1850 года имеются сведения о крепостных крестьянахдеревни Моса... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Дочь: Георгиева Матрёна Георгиевна

Отец ребёнка: не указан

Грязнаки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
в метрической книге церкви села Кулагино Духовщинского уезда за 1839 год имеется запись о бракосочетании .... деревни Грязнаки умершего крестьянина Георгия Богданова дочери девицы Матрёны Георгиевой.
Смерть
Неизвестно
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