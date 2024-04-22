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Попов Иван Федорович

Место рождения

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Попов Федор Алексеевич

Мать: Попова Настасья Григорьевна

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (22-39 ??) уточнить
Бракосочетание
До ?.01.1740

Жена: Попова Дария Константиновна

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (35 лет взятая той же Лажской волости из починка Шапшенере ясашная крестьянская дочь)
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Попов Козма Иванович

Мать ребёнка: Попова Дария Константиновна

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (5-22?) ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.33 6 РС о казённых поселянах и новокрещённых черемисах и ясашных крестьянах Лажской и Кукнурской волостя... Показать все
Место жительства
Около 1740
Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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