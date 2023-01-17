Мантуров Демид Федотьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантуров Демид Федотьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1905

Дочь: Осипова Александра Демидовна

Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мантров Федор

Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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