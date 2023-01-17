Мантуров Демид Федотьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1905
Дочь: Осипова Александра Демидовна
Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1929
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мантров Федор
Мать ребёнка: Мантурова Ирина Алексеевна
Смерть
Неизвестно