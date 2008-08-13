Гиниятуллин Альмухамет Фазлыахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниятуллин Альмухамет Фазлыахметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1928

Дата смерти

13.08.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1930

Дочь: Гиниятуллина Фаузия Хасаншиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гиниятуллина Фаузия Хасаншиновна

Смерть
13.08.2008
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