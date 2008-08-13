Гиниятуллин Альмухамет Фазлыахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1928
Дата смерти13.08.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1930
Дочь: Гиниятуллина Фаузия Хасаншиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гиниятуллина Фаузия Хасаншиновна
Смерть
13.08.2008