Батурина Пшеничникова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Пшеничникова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Никита Конович

Нестерово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Чернецкая Батурина Римонья Никитична

Отец ребёнка: Батурин Никита Конович

Гурулево, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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