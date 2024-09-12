Батурина Пшеничникова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Нестерово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Чернецкая Батурина Римонья Никитична
Отец ребёнка: Батурин Никита Конович
Гурулево, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно