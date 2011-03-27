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Сабиров Фаниль Фалихович

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.05.1965

Дата смерти

27.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1965

Отец: Сабиров Фалих Сабирович

Мать: Сабирова Лиюза Мехамматовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2011
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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