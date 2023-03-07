Ильченко Павел Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильченко Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврильченко Анастасия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильченко Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно