Ильченко Павел Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Павел Прокофьевич

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильченко Прокофий

Мать: не указана

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврильченко Анастасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильченко Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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