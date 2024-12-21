Золотухин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1956
Дата смерти21.12.2024
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1956
Отец: Золотухин Николай
Мать: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
14.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2024