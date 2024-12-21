Золотухин Павел Николаевич 25.11.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотухин Павел Николаевич

Место рождения

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.11.1956

Дата смерти

21.12.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1956

Отец: Золотухин Николай

Мать: Золотухина Анна

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2024
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

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