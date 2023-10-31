Анишкевич Вадим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1986
Отец: Анишкевич Иван Антонович
Мать: Шумская Ванда Иосифовна
Рождение ребёнка
23.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анишкевич Любовь Петровна
Рождение ребёнка
27.05.2010
Сын: Анишкевич Денис Вадимович
Мать ребёнка: Анишкевич Любовь Петровна