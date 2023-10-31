Анишкевич Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анишкевич Вадим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

бш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1986

Отец: Анишкевич Иван Антонович

Мать: Шумская Ванда Иосифовна

Рождение ребёнка
23.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анишкевич Любовь Петровна

Рождение ребёнка
27.05.2010

Сын: Анишкевич Денис Вадимович

Мать ребёнка: Анишкевич Любовь Петровна

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