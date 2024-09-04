Грешнякова Евфросиния Макариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грешнякова Евфросиния Макариева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грешняков Евстафий Матвеев

Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.

Дочь: Грешнякова Ксения Евстафиевна

Отец ребёнка: Грешняков Евстафий Матвеев

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.

Дочь: Лукьянова (Грешнякова) Елена Евстафьевна

Отец ребёнка: Грешняков Евстафий Матвеев

Смерть
Неизвестно

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