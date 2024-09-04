Грешнякова Евфросиния Макариева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1904 ст.
Дочь: Грешнякова Ксения Евстафиевна
Отец ребёнка: Грешняков Евстафий Матвеев
Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1906 ст.
Дочь: Лукьянова (Грешнякова) Елена Евстафьевна
Отец ребёнка: Грешняков Евстафий Матвеев
Смерть
Неизвестно