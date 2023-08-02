Подосенова (Глушкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова (Глушкова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1896

Дата смерти

29.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1896

Отец: Глушков Иван Алексеевич

Мать: Глушкова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Глушак Надежда Александровна

Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подосёнов Илья Александрович

Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Подосёнов Виктор Алесандрович

Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Подосёнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.06.1975
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