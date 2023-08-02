Подосенова (Глушкова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1896
Дата смерти29.06.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1896
Отец: Глушков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Глушак Надежда Александровна
Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подосёнов Илья Александрович
Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Подосёнов Виктор Алесандрович
Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Подосёнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подосенов Александр Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.06.1975