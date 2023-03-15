Машковцев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машковцев Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машковцев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сапожникова Анисья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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