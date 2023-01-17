Хая-Хася Зейликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХая-Хася Зейликовна

Хая-Хася Зейликовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Золотаревский Зейлик Моисеевич

Отец ребёнка: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лея Мойшевна

Отец ребёнка: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Голда Мойшевна

Отец ребёнка: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Злынка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close