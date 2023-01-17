Соколов Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Павел Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмушкина Елена Севастьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушенкова Афанасия Севастьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Платон Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Христофор Севастьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно