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Соколов Севастьян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Павел Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Прибыл в лазарет, дизентерия. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я 3181-С, л. 47
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмушкина Елена Севастьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушенкова Афанасия Севастьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Платон Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Христофор Севастьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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