Новоселов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1939
Дата смерти28.11.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1964
Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Новоселова (Розина) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1966
Дочь: Булгакова (Новоселова) Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Новоселова (Розина) Валентина Петровна
Нагибина, Пышминский, Свердловская область
Смерть
28.11.2008
Богданович, Богданович, Свердловская область