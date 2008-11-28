Новоселов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1939

Дата смерти

28.11.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1939

Отец: Новоселов Николай Яковлевич

Мать: Новоселова Нина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова (Розина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
28.12.1964

Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Новоселова (Розина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
21.03.1966

Дочь: Булгакова (Новоселова) Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Новоселова (Розина) Валентина Петровна

Нагибина, Пышминский, Свердловская область
Смерть
28.11.2008
Богданович, Богданович, Свердловская область

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