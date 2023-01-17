Пальчикова Надежда Викторовна
Место рождения
Дата рождения17.11.1843
Дата смерти31.12.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1885
Место жительства
С 1905 по 1915
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.1915