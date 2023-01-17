Пальчикова Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Надежда Викторовна

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Место рождения

Николаевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.11.1843

Дата смерти

31.12.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1885
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905 по 1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.1915
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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