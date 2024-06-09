Созонов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1858 ст.
Дочь: Корельская (Созонова) Марфа Димитриевна
Мать ребёнка: Созонова Нонна Федоровна
Осина Гора, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно