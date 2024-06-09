Созонов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1858 ст.

Дочь: Корельская (Созонова) Марфа Димитриевна

Мать ребёнка: Созонова Нонна Федоровна

Осина Гора, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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