Панов Иван (Иоанн) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Иван (Иоанн) Антонович

Панов Иван (Иоанн) Антонович

Место рождения

Рязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки

Дата рождения

1879

Дата смерти

27.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Панов Антон Яковлевич

Мать: Панова (Полянская) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Василий Иванович

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1902

Жена: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Каштанова (Панова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1907

Сын: Панов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: (Панов) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: (Панова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.1915

Дочь: (Панова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1918

Дочь: (Панова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Смерть
27.03.1938
Причина смерти: Туберкулёз гортани и лёгких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.