Панов Иван (Иоанн) Антонович
Место рожденияРязанская область, Раненбургский уезд, Ломовская волость, д.Журавинки
Дата рождения1879
Дата смерти27.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1902
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Каштанова (Панова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1907
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: (Панов) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: (Панова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1915
Дочь: (Панова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
31.01.1918
Дочь: (Панова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна
Смерть
27.03.1938
Причина смерти: Туберкулёз гортани и лёгких