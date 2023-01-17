Селезнева Анна Панфиловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.
Сын: Селезнев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
22.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
14.10.1899 ст.
Дочь: Селезнева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.
Дочь: Селезнева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Селезнев Михаил Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно