Королева (Коршунова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1951
Дата смерти14.09.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951
Отец: Коршунов Михаил Иванович
Мать: Коршунова Юлия
Рождение ребёнка
23.02.1971
Дочь: Ваулина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Королев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1982
Дочь: Королева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.09.2017