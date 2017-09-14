Королева (Коршунова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Коршунова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1951

Дата смерти

14.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1951

Отец: Коршунов Михаил Иванович

Мать: Коршунова Юлия

Рождение ребёнка
23.02.1971

Дочь: Ваулина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Королев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
08.06.1982

Дочь: Королева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.09.2017
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