Ложкин Максим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Максим Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2004

Отец: не указан

Мать: Ложкина Ирина Анатольевна

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