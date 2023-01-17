Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евфросинья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Аверьян Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федор Семенович
Отец ребёнка: Семен Данилович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Данилович
Смерть
Неизвестно