Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Семеновна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евфросинья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Аверьян Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федор Семенович

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Данилович

Смерть
Неизвестно
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