Асрян Аршалуйс Саркисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти?.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Асрян Саркис
Мать: Асрян София
Рождение ребёнка
27.06.1948
Отец ребёнка: Исраелян Агарон Осипович
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
12.03.1952
Сын: Исраелян Эдуард Агаронович
Отец ребёнка: Исраелян Агарон Осипович
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2008