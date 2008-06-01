Асрян Аршалуйс Саркисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асрян Аршалуйс Саркисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

?.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Асрян Саркис

Мать: Асрян София

Рождение ребёнка
27.06.1948

Сын: Исраелян Юра Агаронович

Отец ребёнка: Исраелян Агарон Осипович

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
12.03.1952

Сын: Исраелян Эдуард Агаронович

Отец ребёнка: Исраелян Агарон Осипович

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исраелян Агарон Осипович

Смерть
?.06.2008
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