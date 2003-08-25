Едемский Валентин Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едемский Валентин Ульянович

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Место рождения

Игумновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.01.1939

Дата смерти

25.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Игумновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1954 по 1956
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1956 по 1961
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1961 по 2003
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.08.2003
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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