Едемский Валентин Ульянович
Место рождения
Дата рождения03.01.1939
Дата смерти25.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1961
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1961 по 2003
Смерть
25.08.2003